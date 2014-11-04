Бойовики ДНР і ЛНР ставлять ультиматум Києву і вимагають рівноправного діалогу

Про це йдеться в заяві "ДНР" і "ЛНР", підписаній першим заступником голови уряду ДНР Андрієм Пургін і головою Верховної ради ЛНР Олексієм Карякіним" і поширеній увечері 3 листопада.

У заяві стверджується, що так звані "вибори голів і депутатів народних зборів Донецької та Луганської народних республік" пройшли 2 листопада "згідно з Мінськими домовленостями". При цьому в "ДНР" і "ЛНР" звинувачують Україну в "порушенні домовленостей" і "спотворенні узгодженої редакції Закону про особливий статус Донбасу".

У "ДНР" і "ЛНР" стверджують, що у зв'язку з тим, що в результаті виборів 2 листопада" народ сам наділив себе особливим статусом", "Києву доведеться рахуватися з думкою народу Донбасу, хоче він цього чи ні". "І ніякі політичні та юридичні трюки тут не спрацюють", - попереджають терористи.

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Вони також заявляють, що "ніякі акти України, прийняті в односторонньому порядку без узгодження з новообраними органами влади ДНР і ЛНР, діяти на нашій території не будуть".

При цьому сепаратисти звинувачують Київ не тільки в "порушенні перемир'я", але і в тому, що "Україна перестала платити пенсії і зарплати ні в чому не винним громадянам" на територіях самопроголошених республік".

Водночас бойовики заявляють, що "відкриті для продовження діалогу, але цей діалог повинен бути рівноправним".

"Ми закликаємо Київ дотримуватися мирного плану і припинити військовий і політичний тиск на Донбас. При цьому ми гарантуємо, що якщо Київ проявить розсудливість, обрані керівники будуть готові до продовження діалогу", - йдеться в заяві.

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Сепаратисти обіцяють Києву "слідувати духу Мінських переговорів" і заявляють про готовність "до відновлення всього комплексу зв'язків з регіонами України, до укладання угод з Кабінетом Міністрів, підприємствами і організаціями України".

"Ми готові постачати Українським регіонам вугілля для нормального проходження опалювального сезону. Нам необхідно співпрацю у сфері постачань електроенергії, сільгосппродукції, транспорту, зв'язку, експорто-орієнтованих виробництв. Наша економіка залишиться в зоні гривні, якщо Київ припинить фінансову блокаду. І, звичайно, ми готові робити все для підтримання миру", - заявляють в "ДНР" і "ЛНР".

Терористи також закликають Київ визнати "дієвим законодавчим актом особливий статус Донбасу".