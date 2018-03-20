Фракція «БПП» закликала ухвалити законопроекти, що скасовують е-декларування для антикорупціонерів

Раді слід вже цього пленарного тижня розглянути законопроекти №6675 та №6674, підкреслив голова фракції Артур Герасимов.

Голова фракції “БПП” Артур Герасимов закликає ухвалити законопроекти, які скасовують обов’язкове електронне декларування для членів громадських організацій.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту.

Він нагадав, що наприкінці березня закінчується термін подачі електронних декларацій.

“Парламенту слід поквапитися зі скасуванням вимог обов’язкового електронного декларування для членів громадських організацій. Необхідно вже на цьому пленарному тижні розглянути законопроекти № 6675 та № 6674, ініційовані президентом України”, - наголосив Герасимов.

Він додав, що якщо не будуть ухвалені ці законопроекти, то необхідно пролонгувати термін подачі електронних декларацій для представників громадських організацій.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2017 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення зміни до статті 3 закону України «Про запобігання корупції» (реєстраційний номер 6172), яка звільняє військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складів, молодшого офіцерського складу від подання е-декларацій, однак зобов'язує до цього представників громадських об'єднань.

Ухвалення закону викликало значний суспільний і міжнародний резонанс, низка представництв інших держав в Україні назвали "кроком назад" поправки до закону щодо е-декларування.

27 березня президент України підписав цей закон. Того ж дня глава держави провів зустріч з громадськими активістами з приводу нового закону щодо е-декларування, на якій сторони домовилися створити робочу групу для напрацювання змін до нього.

За висновком Венеціанської комісії, що вимоги щодо електронних декларацій, які подають громадські організації та активісти у сфері боротьби з корупцією, повинні бути повністю вилучені із відповідного закону або суттєво звужені.

В АП запевнили, що поправки в частині е-декларування відповідатимуть міжнародним вимогам.