О сьомій вечора Росія скоротить поставки газу ще на 25%

У зв`язку з неплатежами української сторони за російський газ "Газпром" скорочує поставки газу в Україну з 20.00 за московським часом 4 березня ще на 25%.

Таким чином, Україна одержуватиме на 50% газу менше, ніж було заплановано. Про це повідомив офіційний представник "Газпрому" Сергій КУРІЯНОВ, повідомляє ІТАР-ТАСС.

С.КУПРІЯНОВ зазначив, що двох незалежних спостерігачів, найнятих "Газпромом" для моніторингу транзиту газу через Україну, 3 березня не пустили для спостереження на дві станції.

"Пройшла доба, коли "Газпром" скоротив поставки на чверть, українська сторона переговори не відновила, голова "Нафтогазу" до Москви не приїхав", - сказав С.КУПРІЯНОВ. Він закликав українську сторону до швидкого врегулювання проблеми за столом переговорів.

За інформацією “Газпрому”, за даними на 10.00 за московським часом 4 березня поставки газу до України становлять 104 млн. куб. м газу на добу, що становить 75% від планових добових обсягів.

Як повідомляв УНІАН, вранці 3 березня «Газпром» скоротив поставки газу до України на 25% через невирішені проблеми із заборгованістю «Нафтогазу України» за газ, спожитий в листопаді-грудні 2007 року, і відсутністю умов поставок в 2008 році.

Пізніше начальник Управління зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ повідомив, що «Газпром» скоротив поставки газу до України ще на 10% - до 46 млн. кубометрів.

«Газпром» надав «Нафтогазу України» угоду про розвиток українсько-російських відносин у газовій сфері в новій редакції.

Раніше прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляла про неприйнятність пропозицій «Газпрому», викладених в аналогічній угоді старої редакції, оскільки вони, на її думку, тільки погіршують ситуацію на внутрішньому ринку і можуть призвести до повного банкрутства «Нафтогазу України».