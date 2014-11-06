Бойовики зазнали втрат у бою під селищем Піски на Донеччині – Тимчук

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

«У районі н.п. Піски сталися боєзіткнення між українськими військами і ДРГ супротивника. Одну ДРГ бойовиків знищено. Ще дві ДРГ були розбиті, кілька бойовиків знищено», - написав він.

Також Тимчук відзначив активізацію диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) супротивника в районі н.п. Волноваха. Одна з ДРГ знищена вогнем українських військ, двоє тяжко поранених бойовиків захоплені в полон.

Читайте такожАртилерійська група бойовиків та військових РФ прибула до Донецька – ТимчукКрім того, за його даними, в районі н.п. Фрунзе в результаті контрбатарейної дуелі знищено 2 мінометні розрахунки російсько-терористичних військ. У цьому районі відзначається вкрай низький рівень професійних навичок у мінометників супротивника.

Також сталася контрбатарейна стрільба між українськими артпідрозділами і артилерією бойовиків північніше н.п. Маріуполь. Супротивник намагається захопити перевагу на цій ділянці.

Нагадаємо, за даними прес-центру АТО, вночі бойовики 15 разів обстріляли українські позиції в різних районах на сході України.