Геращенко: Росія висилає наших дипломатів з тих міст, де утримує українських заручників

За її словами родичі політв'язнів хвилюються, чи зможе тепер українське консульство повноцінно працювати, виконувати роботу з захисту українців.

Російська Федерація висилає 13 діючих дипломатів України, в основному з посольства в Москві, й 5 - з консульства в Ростові. З міст - де відбуваються більшість судилищ над українськими політв‘язнями.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

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"Росія, за традицією, діє підло і боляче. У відповідь на висилку 13 російських дипломатів, які займалися сумнівною діяльністю в Україні, вони висилають 13 наших діючих дипломатів, в основному з посольства в Москві, й 5 - з нашого консульства в Ростові. Саме там відбуваються більшість судилищ над українськими політв‘язнями", - написала вона.

За її словами родичі політв‘язнів хвилюються, чи зможе тепер українське консульство повноцінно працювати, виконувати роботу із захисту українців.

"Так, навантаження й тиск на наших консулів, що залишаються працювати в Мордорі, збільшиться, але вони усвідомлюють свою відповідальність і високу місію. Вони й надалі в повному обсязі виконуватимуть свої обов‘язки, добиватимуться доступу в тюрми, будуть на судах", - запевнила Геращенко.

Водночас, на її думку, для допомоги консулам, у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій негайно має запрацювати департамент із підтримки родин заручників і політв‘язнів.

"Також я, як уповноважений Президента, планую звернутися до всіх посольств країн ЄС і G7, з проханням, щоб їх представники в РФ відвідували всі суди над українцями і кримськими татарами - у Москві, Ростові, всюди, де триває цей фарс. Це буде жест солідарності з Україною, яка виступила солідарно з Британією і світом", - заявила Геращенко.

Вона додала, що на відміну від українських консулів, російські консули не переймаються долями "іхтамнетів".

"В російського військового Агєєва, про якого ридала ліберальна НГ, російський консул був раз, у деяких із 20 засуджених росіян - жодного разу", - повідомляє депутат.

Як пЯк повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 березня, МЗС РФ заявило про оголошення персонами «нон грата» дипломатів з 23 країн, зокрема й України, у зв'язку зі справою про отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. РФ повідомила, що 13 українських дипломатів мають покинути її територію протягом 48 годин. Раніше ряд країн, зокрема й Україна, ухвалили рішення видворити російських дипломатів у зв'язку з отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його доньки Юлії у Великій Британії.

Ситуація навколо їхнього отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва. Уряд Великої Британії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з Росією на високому рівні. РФ у відповідь вислала 23 британських дипломати. У США ухвалили рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ в Сіетлі.

Президент Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів. Крім того, Франція, Німеччина, Польща, Канада видворили по 4 російських дипломати, Литва, Чехія, Молдова - по 3, Нідерланди, Данія, Албанія, Італія, Іспанія, Австралія - по 2, Румунія, Естонія, Латвія, Хорватія, Швеція, Македонія, Норвегія, Угорщина, Фінляндія, Бельгія й Ірландія - по 1.