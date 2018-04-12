Кремль загнав себе у стратегічний глухий кут і стає небезпечним як ніколи – російський журналіст

В умовах економічного занепаду Москва починає діяти методами міжнародних терористичних організацій.

Путінський режим загнав себе у стратегічний глухий кут, і це робить його ще більш небезпечним для світу.

Таку думку в колонці журналу «Новое время» висловив російський журналіст Семен Новопрудський. Автор зазначає, що після нових санкцій Мінфіну США Росія раптово повернулася у грудень 2014 року, коли рубль за пару днів втратив до долара та євро понад 10%. При тому, нинішній обвал російської валюти стався на тлі рекордно високих за останні три роки світових цін на нафту.

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«Росія загнала себе у стратегічний глухий кут, з якого у неї два виходи: велика війна (у більш м'якому варіанті: постійний шантаж Заходу великою війною) або повзуча капітуляція. Тому путінський режим стає небезпечним для світу як ніколи, а нові економічні санкції проти ключових фігур російської влади та бізнесу — кращою гамівною сорочкою для божевільного (у буквальному, не метафоричному сенсі слова) диктатора», - зазначає автор.

За його словами, санкції стають головним елементом стратегічного стримування Росії. Тим не менш, незважаючи на економічне згасання, Москва все ще здатна влаштовувати провокації зі світовим резонансом.

«Парадоксальним чином — що показують історії на кшталт отруєння Скрипалів — Росія починає діяти, як міжнародні терористичні організації. Тобто намагається впливати на світ точковими резонансними злочинами», - вказує Новопрудський.

Журналіст зазначає, що ескалація конфлікту з РФ небезпечна, оскільки в Росії історично вкрай низько цінується людське життя, а політичні амбіції – навпаки, надзвичайно високі.

«Путін в цьому сенсі в ескалації повномасштабної війни не зв'язаний нічим, окрім, можливо, власних страхів. Кількість людських втрат серед росіян його явно не злякає. У такій ситуації завдання санкцій — не стільки зміна російської влади шляхом змови еліти, яку путінська політика буде неухильно розорювати, скільки обмеження можливостей Росії по організації гібридних воєн і провокацій по всьому світу», - підсумовує він.

Читайте колонку російського журналіста Семена Новопрудського у свіжому випуску тижневика "Новое время" (12 квітня 2018 №14 (191).