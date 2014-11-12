Голландські експерти виявили нові останки на місці катастрофи Боїнга

Про це повідомив у вівторок ввечері глава репатріаційної місії Пітер-Яап Алберсберг, пише ТАСС.

"Експертам вдалося попрацювати в районі авіакатастрофи п'ятий день за останні два тижні, - уточнив він. - У вівторок в ході пошукових робіт, що проходили в місцях, де після аварії літака почалася пожежа, були знайдені нові останки жертв трагедії". Також, за словами Алберсберга, "місцеві жителі передали фахівцям два посвідчення особи загиблих".

Останки і особисті речі передаються у Харків, де організована первісна судмедекспертиза. Після цього вони будуть направлені в Нідерланди, проте коли саме це станеться, поки залишається невідомим.

Глава репатріаційної місії підкреслив, що експерти в тісній співпраці з представниками ОБСЄ "використовують будь-яку можливість потрапити на місце катастрофи".

"Однак все залежить від ситуації з безпекою, - додав він. - Нам вдалося досягти певного прогресу в цьому плані, однак обстановка продовжує залишатися нестабільною, що не дозволяє планувати подальші дії".

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"Ми дивимося на ситуацію з безпекою за фактом кожен день, і якщо з'являється можливість, ми її негайно використовуємо", - сказав Пітер-Яап Алберсберг.