З усіх боків засуджена: які міжнародні наслідки матиме для Росії будівництво Кримського мосту

Будівництво Росією Кримського (або Керченського) мосту засудили майже всі провідні країни світу: США, Франція, Великобританія, Канада тощо. А також цим фактом обурилися Євросоюз і НАТО. У всіх одностайна позиція: спорудження цього мосту без дозволу України стало черговим порушенням суверенітету і територіальної цілісності України.

Проте, попри спільну позицію країн Заходу та засудження дій Росії, навряд чи відбудеться кардинальна зміна у відносинах між Росією і Заходом через будівництво Кримського мосту. Але і дії Росії, і реакція Заходу вказують на те, що протистояння між ними обіцяє бути тривалим і принциповим. Тобто цей сюжет — лише частина великого процесу, а реакція Заходу на будівництво мосту — прояв розуміння ситуації і ставлення до дій Росії з боку євроатлантичного співтовариства.

Даний випадок вказує, що примирення, на яке розраховував Путін чи його оточення, і зведення нанівець гострої західної реакції на агресивні дії Росії найближчим часом не планується, і політика Заходу в цьому питанні буде достатньо принциповою. Це, мабуть, найважливіше для України свідчення і найважливіша для нас тенденція на даний момент.

У всіх одностайна позиція: спорудження цього мосту без дозволу України стало черговим порушенням суверенітету і територіальної цілісності України

В загальному, світоглядному контексті ситуація довкола будівництва Кримського мосту — важлива подія і важливий аргумент. Тому що це вказує на справжні намірі й мотивацію агресора — на те, що Росія послідовно зневажає міжнародне право і принципи світоустрою, які склалися в післявоєнний період. Тобто Москва не збирається відступати і продовжує свою агресивну політику.

Цей факт може бути важливим аргументом, якщо не під час переговорів у Мінську чи зустрічей у «нормандському форматі», то принаймні він формуватиме ставлення до Росії, розуміння її дій нашими західними партнерами. У контексті переговорів для нас є важливою позиція Заходу, тому що більшість із цих переговорів давно перебувають у глухому куті, що обумовлено непоступливою жорсткою позицією Росії. Змінити її найближчим часом Україна не має можливості.

Додаткових санкції проти Росії саме через будівництво Кримського мосту, скоріше за все, не буде

Тому Україні залишається зберігати власну принципову позицію і турбуватися про те, щоб наші партнери не втратили мотивацію підтримки України, і щоб вони не змінили свою думку щодо Росії, її намірів і характеру її дій. Всі події останнім часом сприяють Україні.

Принаймні у зв’язку з цим можна сподіватися, що Захід не буде тиснути на Україну, змушуючи її до однобічного виконання невигідних для неї положень Мінських домовленостей. Це на сьогоднішній день одна з найбільших загроз поруч із воєнною загрозою з боку Росії. Друга найбільша загроза — це втрата частини державного суверенітету відповідно до деяких пунктів Мінських домовленостей, якщо їх вирвати з контексту.

Додаткових санкції проти Росії саме через будівництво Кримського мосту, скоріше за все, не буде. Але позиція Заходу по всіх інших питаннях (зокрема, стосовно більш загального питання окупації Криму), стане від цього більш жорсткою і більш послідовною. Ми пам’ятаємо про розслідування трагедії малайзійського «Боїнга», про те, що не всі доповіді, передбачені американським законодавством, про дії Росії передані в Конгрес і заслухані, тож інших інструментів вистачає.

В практичній площині для України дуже важливо, що Кримський міст буде ще одним юридичним полем для позовів української сторони. А ці позови і цей конфлікт позицій тягне за собою всю кримську справу в цілому.

Максим Розумний, доктор політичних наук, керівник Центру досліджень проблем Російської Федерації Національного інституту стратегічних досліджень