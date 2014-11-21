Послаблення санкцій проти РФ не відбудеться до виведення військ з України - Байден

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Києві на прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

“Зараз для Росії є можливість обрати інший шлях, а також для її поплічників, які теж можуть обрати інший шлях. Це ті умови, які вже фактично було підписано (Мінські домовленості — УНІАН) і на яких постійно наголошує президент Порошенко”, - сказав Байден.

Він наголосив, що Росія у першу чергу має виконати свої зобов'язання щодо припинення вогню, вивести свої війська і техніку з території України та звільнити всіх заручників.

“Зараз ви повинні забрати незаконні військові формування, зброю і самих військових, а також звільнити всіх заручників”, - зазначив Байден.

При цьому він висловив переконання, що з боку Росії та її президента Володимира Путіна ці умови не були виконані.

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“Якщо Росія виконає свої зобов'язання і почне поважати суверенітет і територіальну цілісність України, то Сполучені Штати могли б розпочати раціональні дискусії щодо санкцій, але поки що цього не сталося”, - сказав Байден.

За його словами, зараз спостерігається посилення Росією провокативних дій, невиконання нею Мінських домовленостей, і якщо влада РФ продовжуватиме діяти таким чином, то Росії доведеться дорожче заплатити за власні дії, і вона стане більш ізольованою.

На звершення Байден закликав Путіна виконати Мінські домовленості.

“Робіть те, на що ви погодились”, - сказав віце-президент США.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада прес-служба Бліого дому повідомила, що Байден у розмові з прем'єр-міністром Латвії Лаймдота Страуюма запропонував посилити санкції проти Росії, якщо та "збереже колишній курс" щодо ситуації в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, РФ у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Унаслідок цих дій ЄС, США, Канада, Японія, Австралія й низка інших країн упровадили стосовно Росії три етапи санкцій.

У Мінську 20 вересня за підсумками зустрічі тристоронньої контактної групи з врегулювання кризи в Україні було підписано меморандум, який складається з 9 пунктів, в яких міститься заборона на застосування усіх видів зброї та ведення наступальних дій.

Згідно з меморандумом, протиборчі сторони зобов'язуються відвести свою важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна. Уздовж усього російсько-українського кордону працюватиме спостережна місія ОБСЄ.

Першої домовленості про припинення вогню було досягнуто 5 вересня також в Мінську.

Однак на сході України і бойовики, і російські військові продовжують обстрілювати мирне населення і сили АТО.

Станом на 18 листопада російсько-терористичні війська більше 3 тис. разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи українські позиції.