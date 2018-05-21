Україна та Євросоюз мають більше інвестувати у протидію дезінформації - Мінгареллі

Посол переконаний, що необхідно докладати зусиль, щоб ворожа дезінформаційна кампанія для будь-якого агресора стала дорогою.

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявляє, що Україна та Євросоюз мають більше інвестувати у протидію дезінформаційним кампаніям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказав на Міжнародному цифровому форумі для громадянського суспільства.

Дипломат зазначив, що необхідно знайти шляхи для реагування на розповсюдження фейкових новин. "У короткотерміновій перспективі Україна та Європейський Союз мають набагато більше інвестувати у протидію дезінформаційній діяльності. Ми повинні зробити, щоб проведення ворожої діяльності в режимі онлайн для будь-якого агресора стало дуже дорогою справою", - наголосив Мінгареллі.

Також він відзначив, що, коли з'являються дезінформаційні атаки, необхідно бути більш відкритими та відвертими з метою заперечення фейкової інформації.

Також, на переконання дипломата, важливо підтримувати незалежні засоби масової інформації в українських регіонах.

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"Ми маємо краще підтримати незалежні медіа також на регіональному рівні, не лише в столиці", - додав він.

Посол переконаний, що в ЄС необхідно покращити обізнаність щодо цілей розповсюдження окремими країнами або організаціями неправдивої інформації.

"Ми маємо покращувати рівень поінформованості про дезінформаційні кампанії, особливо коли вони походять від держав, а також заохочувати до тіснішої взаємодії усіх країн-членів ЄС у цьому питанні, щоб зрозуміти, як розповсюджуються дезінформіційні повідомлення, чому і чого вони покликані досягнути", - сказав він.

Також Мінгареллі запевнив у підтримці України у побудові демократії та забезпеченні суспільства правдивою інформацією.

Окремо він зауважив, що в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС всі питання, що пов'язані з верховенством права, свободою слова та зібрань, мають першочергове значення.

"Одна з головних цілей для ЄС в Україні полягає у тому, щоб ділитися нашим досвідом з метою створення належних умов, аби Україна відносно швидко стала відкритою демократією, заснованою на соціальній ринковій економіці", - підкреслив Мінгареллі.