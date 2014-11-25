За добу в зоні АТО загинув 1 український військовий, 5 - поранені

Як передає кореспондент УІНАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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