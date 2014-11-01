Голова Вінницької ОДА планує розставити у районах «представників губернатора»

Необхідність такого кроку він бачить у тому, що деякі місцеві чиновники не завжди об’єктивно надають інформацію про ситуацію на місцях. Є проблеми з якістю виконання доручень керівництва області та впровадження на місцях пріоритетних та важливих завдань.

«Ми будемо залучати активних людей, які будуть мати можливість зустрічатись з мешканцями району, від найменшого і найвіддаленішого села до районного центру. Таким чином, ми будемо отримувати повний перелік проблем, побажань і навіть скарг людей, як то кажуть «з перших рук». На основі зведеної інформації РДА та представників голови ОДА будемо мати оперативну, чітку і об’єктивну інформацію, а також будемо брати до уваги поради представників голови ОДА з районів, щодо вирішення нагальних проблем району, як людей, які живуть в цьому районі і переймаються проблемами громади», – зазначив голова Вінницької ОДА Анатолій Олійник.

Також представник губернатора має здійснювати громадський нагляд з боку громади за діяльністю чиновників усіх рівнів і матиме прямий вихід на керівництво Вінницької ОДА.

«Уже найближчим часом такі представники будуть визначені після консультацій з громадами районів та міст обласного значення, місцевими громадськими активістами», – підкреслив Анатолій Олійник.