У Кабміні люстрували ще близько півтисячі чиновників

В рамках другої хвилі люстрації з уряду звільнено близько 500 чиновників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, відкриваючи засідання уряду.

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"Так само в рамках реальних дій уряд виконує закон "Про люстрацію". Ми провели декілька хвиль люстрації. Перша хвиля – це близько 40 вищих державних посадових осіб було звільнено зі складу Кабінету міністрів. Зараз ми вже близько 500 осіб звільнили, як друга хвиля люстрації. Далі і Кабінет міністрів, і правоохоронна система, і суддівська система, яка, до речі, зараз почала боротися з законом "Про люстрацію" – я окремо звертаюся до суддів, у тому числі до парламенту – не дати можливості знищити закон України "Про люстрацію", тому що суддівська система так само потребує очищення, а можливо, навіть інколи більше потребує очищення, ніж інші гілки влади. Тому виконання закону "Про люстрацію" – це ключове завдання, і ми це завдання взялися виконувати і виконуємо", - зазначив він.

Яценюк також підкреслив, що в парламенті ухвалений «один із найжорсткіших пакетів антикорупційного законодавства, аналогів якому важко знайти навіть в країнах-членах Європейського Союзу».

«Я б це назвав пілотним антикорупційним пакетом, адже такі жорсткі заходи по боротьбі з корупцією, які передбачені цим законом, важко знайти в інших країнах. Тепер наше завдання – імплементувати цей закон», - сказав прем’єр.

Він наголосив, що уряд продовжуватиме виконувати закон «не на папері, а на конкретних справах».

«Виконання закону - це конкретні кримінальні справи, це конкретні посадові особи, які посаджені. Це звірені декларації і стиль життя. Якщо ці дві речі не відповідають, то посадові особи звільнені. Це реальні дії», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня набув чинності закон «Про очищення влади» (люстрацію). Закон визначає очищення влади (люстрацію) як встановлену ним (законом) або рішенням суду заборону окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

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Закон, зокрема, застосовується до осіб, які обіймали сукупно не менше одного року найвищу керівну посаду (посади) у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, і щодо тих державних посадовців, які обіймали посаду (посади) у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року та не були звільнені в цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням.

Ці люди не зможуть працювати в органах державної влади протягом найближчих 5-ти або 10-ти років.