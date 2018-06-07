У Венеційській комісії задоволені ухваленим Радою законом про Антикорупційний суд
Президент Венеційської комісії Джанні Букіккіо прокоментував ухвалення Верховною Радою закону про створення Вищого антикорупційного суду, назвавши його важливим кроком для України.
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Заяву голови Комісії з приводу ухвалення українським парламентом закону оприлюднено на сайті Ради Європи.
«Згідно зі звітами, ухвалений закон відповідає рекомендаціям Венеційської Комісії», – йдеться в заяві.
Букіккіо привітав депутатів Верховної Ради з успішним голосуванням. За його словами, прийняття закону – це "важливий крок вперед для України і для Європи, і перш за все – для українських громадян, які занадто довго страждали від зла корупції".
Глава комісії також закликав забезпечити швидке створення Суду і надати йому необхідні засоби для функціонування.
Нагадаємо, сьогодні Рада ухвалила у другому читанні проект закону «Про Вищий антикорупційний суд» (№7440), внесений президентом Петром Порошенком. За рішення проголосували 315 депутатів.
Одним з найважливіших неузгоджених моментів у законопроекті була норма про повноваження Громадської ради міжнародних експертів в питанні обрання суддів цього суду. Ключовою претензією міжнародних партнерів та громадських організацій до законопроекту були обмеження ролі міжнародних експертів в рекомендаційних функціях в процесі відбору і призначення суддів. На думку міжнародних партнерів, включаючи Міжнародний валютний фонд, повноцінна роль міжнародних експертів у призначенні суддів є запорукою незалежності цього суду та його здатності ефективно виконувати свої функції.
Створення Антикорупційного суду у відповідності з рекомендаціями Венеціанської комісії є однією з умов продовження співпраці України і МВФ.