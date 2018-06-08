"Українська подобається": екс-охоронець Януковича оконфузився через незнання мови

Згодом прокурори почали запитувати начальника служби безпеки Януковича російською мовою.

Колишній начальник штабу служби безпеки Віктора Януковича Володимир Павленко на допиті у справі про держзраду екс-президента заявив, що погано розуміє українську мову.

Як передає кореспондент УНІАН, він розпочав свої свідчення з того, що попросив суд ставити йому питання російською мовою, оскільки українською довго не говорив і може неправильно зрозуміти запитання.

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На це суддя Владислав Дев’ятко зауважив, що якщо Павленку не зрозумілі питання українською, то йому можуть запросити перекладача.

Прокурор запитав Павленка, чи розуміє він українську, на що той відповів: "Я давно не чув української і не розмовляв нею, хоча вона мені й подобається", передає "Українська правда".

Після цього прокурори почали запитувати начальника служби безпеки Януковича російською мовою.

Як повідомляв УНІАН, колишній начальник штабу охорони президента Володимир Павленко заявляє, що під час Майдану тодішня опозиція нібито готувалася до здійснення теракту на Майдані.