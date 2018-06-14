Патріарх Філарет пояснив, як автокефалія української церкви вдарить по позиціях РПЦ

Москва задіяла всі сили – не тільки по церковній лінії, а й по державній, щоб не допустити надання Томосу.

Надання автокефалії Українській церкві значно послабить вплив Російської православної церкви у світі.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив предстоятель Української Православної Церкви Київського патріархату Філарет.

Як розповів Філарет, Вселенський патріарх утворив комісію з трьох митрополитів, які об'їжджають помісні церкви та інформують про свої наміри. Водночас Москва розсилає по всіх тих самих церквах своїх представників, які агітують, щоб не підтримували Вселенського патріарха.

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"Москва задіяла всі сили – не тільки по церковній лінії, а й по державній, щоб не допустити надання Томосу", - зазначив він.

За словами предстоятеля УПЦ КП, щоб не допустити того, аби Москва фактично керувала всім православ'ям, Вселенський патріарх повинен надати Україні Томос.

"Наслідок цього буде такий – утворюється Українська Православна Церква, одна, яка стає якщо не найбільшою, то і не другою в православ'ї. Тоді Москва не буде мати підстав змагатись з Вселенським патріархом за першість. Бо зараз вона виставляє причину ту, що вона найбільша в православ'ї і найвпливовіша, а тому має бути першою. А коли вона не буде найвпливовішою, бо буде самостійна Українська Церква, то у неї відпадуть всі підстави змагатися з Константинополем. І наступить мир в православ'ї", - переконаний Філарет.

Раніше повідомлялося, що українська помісна православна церква може отримати автокефалію вже в липні.