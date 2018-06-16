Порошенко закликав Макрона посилити тиск на РФ для звільнення українських політв’язнів

Також президенти України і Франції домовились про подальші контакти у «нормандському форматі» для забезпечення виконання Мінських домовленостей.

Президент Петро Порошенко закликав президента Франції Еммануеля Макрона посилити тиск на Росію для якнайшвидшого звільнення всіх українських заручників.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це йшлося під час телефонної розмови глав держав.

Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та необхідність запровадження миротворчої місії ООН на всій його окупованій території.

Співрозмовники привітали відновлення зустрічей у «нормандському форматі» на рівні міністрів закордонних справ та домовились про подальші контакти у цьому форматі для забезпечення виконання Мінських домовленостей.

Президент України закликав Макрона посилити тиск на Росію для якнайшвидшого звільнення всіх українських заручників, в тому числі режисера Олега Сенцова, журналіста Романа Сущенка та активіста Володимира Балуха.

Президент Франції привітав президента України з прогресом у реформах та особливо із ухваленням закону «Про Вищий антикорупційний суд».

Співрозмовники також обговорили підготовку до самітів Україна-ЄС та Україна-НАТО, які відбудуться у липні в Брюсселі.

Порошенко та Макрон висловили задоволення розвитком двосторонніх економічних відносин.

Порошенко запросив Макрона відвідати Україну з візитом.