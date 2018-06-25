Експерт прогнозує ескалацію на Донбасі: названо дату

Буде якийсь період ескалації, але не до рівня масштабних дій, зазначив експерт.

Після Чемпіонату світу-2018 Росія і підконтрольні їй бойовики так званих "ДНР/ЛНР" можуть загострити ситуацію на Донбасі, але до масштабних операцій справа навряд чи дійде.

При цьому вже осінь принесе нові небезпеки - Москва трохи змінить тактику і поряд з воєнним активніше буде використовувати проти України політичний фактор тиску. Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив координатор групи "Інформаційний спротив", нардеп Дмитро Тимчук.

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"Зараз Чемпіонат світу з футболу в Росії - це період, коли йде тимчасова деескалація, хоча про повну тишу взагалі не йдеться. Після цього (чемпіонат закінчується в середині липня, - Ред.) буде якийсь період ескалації. Але не до рівня масштабних дій російських окупаційних військ, а до рівня, який ми спостерігали з початку року і протягом минулого року – це постійні обстріли і так далі", - вважає він.

Можливо, припускає експерт, буде трохи гаряче в контексті миротворчої місії.

"Але цілком очевидно, що зараз Москва робить ставку на внутрішні фактори в Україні і на свої здібності впливати на них. Очевидно, що восени почнеться їхня серйозна діяльність під час широкомасштабної передвиборної кампанії в Україні. Тут для Москви відкривається широке поле для діяльності з дестабілізації ситуації всередині України", - заявив Тимчук.

Раніше в групі "Інформаційний спротив" повідомляли, що у Путіна готуються до виборів президента України: хочуть "мобілізувати" проросійський електорат.