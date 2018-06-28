До проекту резолюції ПАРЄ включено вимогу про звільнення українських в'язнів Кремля в РФ, Криму та на Донбасі

Сьогодні в ПАРЄ відбудуться дебати і голосування за резолюцію щодо загроз здоров'ю і життю українських бранців у Росії.

Комітет з правових питань і прав людини Парламентської асамблеї Ради Європи включив до проекту резолюції щодо звільнення українських політв'язнів на території Російської Федерації українські пропозиції з вимогою також звільнити тих українців, яких незаконно тримають під вартою в окупованих Криму та на Донбасі.

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Про це повідомила представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook.

За її словами, зараз у комітеті обговорюються поправки до проекту цієї резолюції, і його розглядатимуть на засіданні Асамблеї в Страсбурзі.

"Українська делегація наполягає, щоб в резолюції було внесено відповідальність РФ і за тримання українців на окупованих територіях, доступ до них міжнародних гуманітарних місій і лікарів. Ці поправки, попри спротив лівих, були підтримані комітетом", - заявила Геращенко.

Також вона зазначила, що сьогодні під час обговорення проекту резолюції українська делегація розповість про те, що Уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову знову не пускають до незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

"Ми розповімо про це кричуще порушення міжнародних норм Росією сьогодні, на асамблеї. Ми з Людмилою Денисовою на контакті з 5-ї ранку. Вона робить все, щоб пробитися до Олега", - написала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в ПАРЄ відбудуться дебати і голосування за резолюцію щодо загроз здоров'ю і життю українських політв’язнів у Росії.

У попередньому проекті резолюції говорилось, що ПАРЄ закликає Росію "без зволікання звільнити усіх українців, ув'язнених у Російській Федерації та в Криму за політично вмотивованими або інакше сфабрикованими обвинуваченнями".