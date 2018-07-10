Українське посольство відповіло люблінському воєводі, який назвав провокацією пам`ятні заходи з Порошенком у Польщі

09:20, 10 липня 2018
Політика
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Петро Порошенко під час робочого візиту до Польщі 8 липня / president.gov.ua

Посольство України у Польщі прокоментувало висловлювання люблінського воєводи Пшемислава Чарнека, який назвав провокацією заходи пам`яті у польському селі Сагринь, що відбулись 8 липня за участі президента України Петра Порошенка.

У селі Сагринь було відкрито Меморіал пам’яті українців, які загинули від рук польських «селянських батальйонів» та підрозділів Армії Крайової у 1944 році.

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Люблінський воєвода Чарнек, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польські ЗМІ, назвав події «однією великою провокацією». За його словами, вбивства українців там мали місце 10 березня 1944 року.

"Як це співвідноситься з 8 липня? Цього ніхто не знає. Це було зроблено як провокація до 75-ї річниці трагічного кривавого тижня на Волині, коли в системний спосіб українські націоналісти, бандити, яких важко знайти в історії світу, по звірячому замордували тисячі поляків" - заявив Чарнек.

Українське посольство в Польщі у зв’язку з цим нагадало, що «вшанування пам'яті загиблих представників кожної з країн, якої б національності вони не були - це не провокація, а високоморальний християнський вчинок, який здійснили 8 липня Президенти України і Польщі».

«У християнській традиції померлі поминаються в будь-яку пору року без згадування про дату смерті, особливо коли це здійснюється в присутності духовних осіб», - наголошується в коментарі.

Зазначається, що українців, які піднімають на офіційних заходах національні прапори, ніяким чином не можна називати націоналістами і провокаторами. Так само не можна застосовувати таке визначення до поляків, які публічно використовують національні прапори.

«Хочемо ще раз звернути увагу на значення фундаментального принципу міждержавних відносин: політики і посадові особи не повинні маніпулювати історією. Особливо це має значення тоді, коли вони самі визнають, що не є істориками, не знають встановлених фактів та не  заглиблюються  в суть питання, про яке говорять», - підсумували у посольстві.

Нагадаємо, під час відкриття у селі Сагринь меморіалу Президент України Петро Порошенко закликав до перегляду змін до польського законодавства про інститут національної пам’яті, та перегляду положень, які стосуються оцінки українців. 

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Теги: #Польща#Україна#Порошенко