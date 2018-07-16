Путіна прикрили парасолькою навіть у роздягальні збірної Франції (відео)

Раніше в соцмережах висміяли Путіна, якого під час нагородження фіналістів ЧС-2018, на відміну від лідерів Франції, Хорватії та президента ФІФА, охоронець прикрив парасолькою.

Президента Росії Володимира Путіна прикрили парасолькою навіть у роздягальні тріумфаторів чемпіонату світу з футболу.

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Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі спільноти «Лентач».

Повідомляється, що після фіналу ЧС-2018 Путін з президентами Франції, Хорватії та ФІФА відправився в роздягальню до французьких футболістів, що святкували перемогу. Один з них заліз на стіл і почав розбризкувати шампанське. У цей момент один з охоронців Путіна відкрив парасольку і прикрив господаря Кремля від бризк шампанського.

Як повідомляв УНІАН, раніше в соцмережах висміяли Путіна, якого під час нагородження фіналістів ЧС-2018, на відміну від лідерів Франції, Хорватії та президента ФІФА, охоронець прикрив парасолькою.