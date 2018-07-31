Горбатюк подав до суду на Луценка

Горбатюк просить суд визнати протиправними дії генпрокурора Юрія Луценка щодо перевірки Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ.

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов Сергія Горбатюка до генпрокурора Юрія Луценка щодо перевірки Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ.

Про це повідомляє прес-служба суду.

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Зокрема, позивач просить суд визнати протиправними дії генерального прокурора щодо затвердження пункту 4.2 плану першочергових заходів ГПУ на ІІ квартал 2018 року, що став підставою для видання наказу "Про перевірку стану організації роботи у Департаменті спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України".

Також Горбатюк просить суд визнати протиправним та скасувати відповідний наказ Луценка.

Суд вирішує, чи відкривати провадження у даній адміністративній справі.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня Сергій Горбатюк - начальник Департаменту спецрозслідувань ГПУ, що займався розслідуваннями злочинів під час Революції гідності у 2013-2014 рр. та злочинів високопосадовців за часів президентства Віктора Януковича - заявив, що до Департаменту прийшли з позаплановою перевіркою. За його словами, осіб, які хотіли провести перевірку не пустили до Департаменту, бо вони не змогли надати відповідних документів щодо плану їхньої перевірки.

Свою чергою у прес-службі ГПУ заявили, що перевірка Департаменту була плановою, і вона не відбулась у зв’язку з відмовою очільника Департаменту створити відповідні умови для її проведення.

11 липня генпрокурор Луценко підписав наказ про організаційні зміни в структурі та штатному розписі ГПУ, яким, зокрема, було ліквідовано Департамент спецрозслідувань.

Як пояснили у ГПУ, організаційні зміни мали на меті розмежувати структурні підрозділи, які здійснюють досудове розслідування і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням в ГПУ.

У структурі ГПУ було утворено Управління спеціальних розслідувань як самостійний структурний підрозділ «з тією ж штатною чисельністю, що і однойменне управління у складі колишнього Департаменту спеціальних розслідувань».

Відділ процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Управління спеціальних розслідувань включено як окремий підрозділ до Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань.

16 липня Луценко повідомив, що Горбатюк призначений начальником Управління спецрозслідувань ГПУ.