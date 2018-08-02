"Це крадіжка, Крим належить Україні": Лія Ахеджакова поскаржилася на цькування в Росії

"Тепер я – "терористка" по відношенню до Криму. Правда, я "терорист" в компанії найбільш шанованих представників нашої культури. Ми – "вороги народу", - заявила артистка.

Російська актриса театру і кіно Лія Ахеджакова публічно визнала факт крадіжки Росією українського Криму.

В інтерв'ю виданню "Собеседник" артистка зізналася у великій любові до півострова, проте підкреслила: він належить Україні.

"Тепер я – «терористка» по відношенню до Криму. Правда, я «терорист» в компанії найбільш шанованих представників нашої культури. Ми – «вороги народу» і, головне, «терористи». Але така чудова компанія – честь для мене... Я весь Крим об'їздила, він частина мого життя. Але це абсолютно не виправдовує крадіжку. Я вважаю, що Крим належить Україні. Як це можна – віджати житлоплощу у сусіда? Особливо коли в домі у нього проблеми", - заявила Ахеджакова.

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Артистка наголосила, що зіткнулася з цькуванням через свою позицію. "Інтернет до мене безжалісний, іноді навіть доводиться звертатися до адвоката... Таке враження, що проти мене ведеться ціла кампанія: стільки брехні, чорної ненависті, 3 фальшивих твіттера, звинувачення в екстремізмі. Навіть мою сім'ю – маму, тата – не залишили без брехні і злоби. Ми приїхали в Тюмень з виставою – мене ображали по місцевому ТБ, розкидали листівки по всьому залу і фойє. Там було написано, що я «русофобка», «подруга мами Надії Савченко». А я взагалі ні з Надею, ні з її мамою не знайома", - додала вона.

Раніше повідомлялося, що Лія Ахеджакова закликала звільнити українського політв'язня, режисера Олега Сенцова.