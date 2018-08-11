Сьогодні окупована Ялта відзначає День міста
11:44, 11 серпня 2018Політика
203 0
Президент Петро Порошенко привітав Ялту з Днем міста.
Порошенко переконаний, що в Криму знову замайорить синьо-жовтий прапор / фото okryme.com
Президент України Петро Порошенко привітав Ялту з Днем міста. Він переконаний, що в Криму знову замайорить синьо-жовтий прапор.
Вітання він розмістив у Facebook.
Читайте такожПорошенко хоче змусити Росію відшкодувати збитки за Донбас та Крим
“Чарівна Ялта – справжня перлина Криму. Як і Крим – справжня перлина Української держави. Впевнений, що у Ялті та по всьому Криму замайорить синьо-жовтий стяг та лунатиме горде “Ще не вмерли України ні слава, ні воля”, – наголосив Порошенко.
Як відомо, День міста Ялта відзначається у другу суботу серпня.
Нагадаємо, Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
Міжнародна спільнота визнала окупацію Криму незаконною й засудила дії РФ. Країни Заходу запровадили антиросійські економічні санкції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter