В АП відповіли на питання, хто і за скільки "розкручує" Порошенка у Facebook

17:29, 11 серпня 2018
Політика
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Петро Порошенко / фото REUTERS

В Адміністрації президента (АП) України Петра Порошенка заявили, що не знають ні про те, хто курирує розміщення політичної реклами з його ім'ям, зокрема в Facebook, ні про обсяги рекламних бюджетів.

Про це йдеться у відповіді АП на запит Громадського руху "Чесно".

Так, на питання про витрати на адміністрування сторінки глави держави в соцмережі в АП відповіли, що не мають до цього відношення.

В АП заявили, що не знає, хто рекламує Порошенка і скільки це коштує / скріншот chesno.org

Разом з тим в "Чесно" зазначають, сто сторінка Порошенка в Facebook одна з найпопулярніших серед українських політиків - на неї підписані більше 1,4 млн користувачів.

Сторінка Порошенка в Facebook одна з найпопулярніших серед українських політиків / скріншот chesno.org

Крім того, активісти звернули увагу, що в червні-липні на вулицях з'явилася значна кількість зовнішньої реклами як з ім'ям президента, так і назвою партії "Блок Петра Порошенка".

На вулицях з'явилася значна кількість зовнішньої реклами як з ім'ям президента / фото chesno.org

За підрахунками громадських діячів, розміщення такої кількості реклами може коштувати мінімум "кілька мільйонів гривень".

"Інформація про такі витрати в декларації президента не фігурує. "Невідомі" розміщують подібну рекламу, хоч і в менших обсягах, вже кілька років поспіль, проте походження цієї реклами чи джерела її фінансування невідомі", - відзначають в "Чесно".

Таку відповідь отримали від АП на запит Громадського руху "Чесно" / фото chesno.org

У суботу, 11 серпня, Петро Порошенко в День Ялти висловив упевненість, що над містом буде майоріти прапор України і прозвучить гімн країни.

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Теги: #Facebook#реклама#Адміністрація президента#Петро Порошенко