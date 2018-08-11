В АП відповіли на питання, хто і за скільки "розкручує" Порошенка у Facebook

За підрахунками громадських діячів, розміщення такої кількості реклами може коштувати мінімум "кілька мільйонів гривень".

В Адміністрації президента (АП) України Петра Порошенка заявили, що не знають ні про те, хто курирує розміщення політичної реклами з його ім'ям, зокрема в Facebook, ні про обсяги рекламних бюджетів.

Про це йдеться у відповіді АП на запит Громадського руху "Чесно".

Так, на питання про витрати на адміністрування сторінки глави держави в соцмережі в АП відповіли, що не мають до цього відношення.

Разом з тим в "Чесно" зазначають, сто сторінка Порошенка в Facebook одна з найпопулярніших серед українських політиків - на неї підписані більше 1,4 млн користувачів.

Крім того, активісти звернули увагу, що в червні-липні на вулицях з'явилася значна кількість зовнішньої реклами як з ім'ям президента, так і назвою партії "Блок Петра Порошенка".

За підрахунками громадських діячів, розміщення такої кількості реклами може коштувати мінімум "кілька мільйонів гривень".

"Інформація про такі витрати в декларації президента не фігурує. "Невідомі" розміщують подібну рекламу, хоч і в менших обсягах, вже кілька років поспіль, проте походження цієї реклами чи джерела її фінансування невідомі", - відзначають в "Чесно".

У суботу, 11 серпня, Петро Порошенко в День Ялти висловив упевненість, що над містом буде майоріти прапор України і прозвучить гімн країни.