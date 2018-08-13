Мін`юст надав ЄСПЧ конкретні прізвища росіян, причетних до затримань та катувань українців

За словами міністра юстиції, йдеться про сотні російських посадовців.

Нова українська заява проти РФ до Європейського суду з прав людини містить конкретні прізвища російських посадовців, що причетні до затримань та катувань українців на території країни-агресора.

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Про це у Twitter повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.

«Вперше українським урядом подається юридичний документ проти РФ, який описує масові порушення прав українців на території країни-агресора. Також у документі вказані конкретні прізвища причетних до цього посадовців», - зазначив він.

Вперше українським урядом подається юридичний документ проти РФ, який описує масові порушення прав українців на території країни-агресора. Також у документі вказані конкретні прізвища причетних до цього посадовців. #ПРЯМА_МОВА — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 13 августа 2018 г.

За його словами, на сьогоднішній день до Європейського суду з прав людини Мін’юстом подано 6 міждержавних заяв проти РФ з боку України.

Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішній прес-конференції Петренко наголосив, що хоче добиватися покарання для вищого керівництва Російської Федерації і російських посадовців у Міжнародному кримінальному суді за незаконні затримання, викрадення, засудження і катування українських громадян.

Міністр наголосив, що усі причетні до затримання, викрадення і катування українських громадян в Росії з числа керівництва РФ мають понести відповідальність.

"Особи, винні у даних переслідуваннях, починаючи від президента Російської Федерації та найвищих керівників, і закінчуючи конкретними слідчими, прокурорами, суддями, операми, які катували, били і фабрикували справи проти українців, щоб вони понесли відповідальність за всією суворістю міжнародного кримінального права. І щоб стосовно цих осіб були винесені вироки в Гаазькому трибуналі, і щоб вони потрапили до рук міжнародного правосуддя і відбули адекватне покарання за ті нелюдські дії, які вони вчинили і вчиняють проти українських громадян», - зазначив Петренко.

Також він нагадав, що у поданому 10 серпня позові України проти Росії до Європейського суду з прав людини детально описані справи 71 українця, які незаконно утримуються в Росії.

"В нашій заяві ми описали кожну справу по кожному 71 українцю. Ми показали, що ці справи між собою схожі як брати-близнюки за однією ознакою... Ми показали чітке фабрикування справ проти цих українців за ознакою національності, за ознакою віросповідання та їхньої громадянської позиції. Цього раніше не було у юридичній площині. Зараз це з'явилося у вигляді міждержавної заяви проти Російської Федерації", - заявив міністр юстиції.

"Це дає зараз нам можливість звертатися до наших міжнародних партнерів щодо введення окремих персональних санкцій проти тих осіб, які причетні до цих справ... Ми будемо вимагати, щоб санкції застосовувалися як до організаторів, яким є найвище керівництво Російської Федерації, так і до конкретних виконавців, конкретних російських суддів, конкретних прокурорів", - сказав він.

За його словами, йдеться про сотні російських чиновників.

Як повідомляв УНІАН, Україна звернулася в Європейський суд з прав людини з позовом проти Російської Федерації з вимогою зобов'язати РФ звільнити 71 незаконно утримуваного українця на території Росії та в окупованому Криму. Також Україна закликатиме міжнародних партнерів запровадити санкції проти керівництва РФ за причетність до затримання, викрадення і катування українських громадян в Росії за аналогом "списку Магнітського".