Україна є рекордсменом по кількості витрачених на вибори коштів - КВУ

У КВУ наголосили, що 3/4, 4/5 коштів, витрачених політиками на вибори, перебувають у тіні.

Українські політики найбільше серед європейських колег витрачають на передвиборну кампанію.

Про це сказав гендиректор Комітету виборців України Олексій Кошель, пише Gazeta.ua.

"Ми є рекордсменами серед країн ЄС за кількістю коштів, які партії витрачають на політичну діяльність, насамперед - на вибори. Зараз нас дивує ситуація, коли за 10 місяців до виборів окремі потенційні кандидати вже ведуть повноцінну кампанію - із телевізійною рекламою, зовнішньою рекламою, борди, сітілайти, проведення масштабних заходів, наметових кампаній. Природньо, коли за півроку до виборів політики нарощують свою активність. Але коли ведуть пряму агітаційну кампанію - це нонсенс...

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Українські політичні сили і кандидати витрачають у 2-3 рази більше коштів, ніж польські партії на виборах до Сейму чи кандидати у президенти Польщі. Але є й інша проблема: надзвичайно велика тінізація виборчих коштів. 3/4, 4/5 коштів перебувають у тіні", - сказав Кошель.

Він наголосив, що із початком нового політичного сезону Верховна Рада повинна внести зміни до законодавства про президентські вибори, щоб обмежити величезні потоки, які ідуть на вибори.