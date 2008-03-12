Ющенко поставив Тимошенко умову підписання бюджету-2008

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що не підпише зміни до державного бюджету, якщо не буде передбачене впорядкування бюджету НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Черкаській області.

«Я ставлю завдання: бюджет НАК «Нафтогаз» на 2008 рік має виглядати ідеально, без цього я не підпишу бюджет, тому що далі спекулювати на стабільності провідної державної монополії – гріх», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він повідомив, що за останні роки «Нафтогазу» з держбюджету не було компенсовано 8 млрд. грн. Крім того, 11 млрд. грн. НАК «Нафтогаз» не перекрито доходами.

Президент закликав уряд, НАК «Нафтогаз України», органи місцевого самоврядування навести в газовій сфері порядок.

Він додав, що в січні рівень розрахунків бюджетних установ становив всього лише 15%, а в лютому – 50%.

За його словами, вже стало звичкою, що кожен уряд за останні роки намагається задекларувати максимально низькі ціни на газ на внутрішньому ринку, але наприкінці року, коли потрібно платити різницю в ціні за рахунок бюджету, цього ніхто не робить.

Президент переконаний, що національна безпека в газовій сфері може похитнутися, якщо не будуть сформовані ключові принципи роботи НАК «Нафтогаз України», а ключовим питанням є цінова політика.

На думку Президента, якщо уряд хоче проводити лояльну цінову політику, то в держбюджеті мають бути передбачені кошти на регулярне фінансування «Нафтогазу».

В.ЮЩЕНКО вважає, що якщо ситуація не зміниться, це поставить під загрозу проведення розвідки природних ресурсів і видобуток в Україні, тому НАК «Нафтогаз» не має бути схожим на Пенсійний фонд.

«…Коли ми дочекаємося, що монопольна національна компанія НАК «Нафтогаз» зайде в Чорне море не по коліно, а хоча б на глибину 200-300 метрів і формуватиме нову перспективу газового і нафтового забезпечення», - сказав В.ЮЩЕНКО. На його переконання, це буде неможливо, якщо діяльність компанії формуватиметься як явно збиткова.

На його переконання, краще знайти можливість самим видобувати природні ресурси, ніж давати на це ліцензії іншим компаніям.

Нагадаємо, 6 лютого прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сказала, що видобутком газу має займатися НАК «Нафтогаз України» при підтримці всіх державних органів, які зможуть допомогти компанії в цьому напрямі. Якщо знадобиться, то для видобутку нафти і газу будуть залучені інвестори, причому вони, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, залучатимуться лише на засадах відритих тендерів і аукціонів.

11 березня, виступаючи на конференції “Україна-ЄС: назустріч спільним викликам” у Брюсселі, прем`єр-міністр заявила, що ліцензії на розробку ефективних родовищ нафти і газу в Україні виставлятимуться на аукціон з державними умовами, оскільки результативність їх роботи на сьогоднішній день дуже низька.

Вона повідомила, що для досягнення цієї мети буде ухвалено закон про розподіл продукції, який побудує відносини між державою та інвестором у сфері використання надр.