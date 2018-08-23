У Кремлі заявили про підготовку нової зустрічі Волкера і Суркова

Останній раз Курт Волкер і Владислав Сурков зустрічалися 26 січня 2018 року в Дубаї.

У Кремлі заявили про підготовку нової зустрічі спеціального представника Держдепартаменту США у справах України Курта Волкера і помічника президента РФ Владислава Суркова, але дату і місце не визначено.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Наскільки я знаю, йде підготовка, але поки що не маю інформації щодо місця і часу. Там, по-моєму, немає остаточних домовленостей», - сказав Пєсков.

На запитання про порядок денний таких переговорів він відповів, що це «регулярне звіряння годинників». «Поки що, як ви знаєте, особливих просувань немає, на превеликий жаль», - зазначив Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, 21 серпня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що нова зустріч Волкера і Суркова відбудеться «в недалекому майбутньому».

Остання зустріч Суркова і Волкера відбулася 26 січня 2018 року в Дубаї. До цього вони зустрічалися тричі: 21 серпня 2017 року - в Мінську, 7 жовтня і 13 листопада - в Белграді.

27 січня Сурков за підсумками зустрічі з Волкером заявив: «Основною темою переговорів знову стало обговорення російської ініціативи щодо розгортання на південному сході України місії ООН. Американці цього разу привезли значно конструктивніші пропозиції». За його словами, в «дубайському пакеті», на відміну від «белградського», представлений «досить детальний план поетапного розгортання місії в прив'язці з реалізацією політичних пунктів Мінських угод». Як сказав Сурков, Росія вивчить нові пропозиції.

28 січня Волкер повідомив, що проект резолюції Росії, яким пропонується введення миротворців на Донбас лише вздовж лінії зіткнення, є неприйнятним для США і ООН, оскільки не гарантує безпеку, а лише поглибить конфлікт.