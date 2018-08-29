Переговори Волкера і Суркова перебувають "на межі смерті" - постпред України в ООН Єльченко

Якщо зустрічі Волкера і Суркова не принесли результату, це означає, що щось треба змінювати, вважає Єльченко.

Переговори про ситуацію на Донбасі між спеціальним представником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером і помічником російського президента Владиславом Сурковим знаходяться "на межі смерті".

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Про це на прес-конференції в Києві заявив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко, передає "Громадське". "Єдності і прогресу там немає. А прогрес цього також залежить від треку Сурков-Волкер, який, здається, "на грані смерті". Вони з січня не збиралися. Рішення не приймалися... Якщо шість-сім зустрічей без результату – щось треба міняти. Я не можу заглянути в душу Суркову, але поки там не почнеться реальна робота, то мало що можемо ми", – сказав Єльченко.

За його словами, після прийняття рішення ООН на розгортання миротворчої місії буде потрібно не менше півроку. Сурков і Волкер провели чотири зустрічі: 21 серпня 2017 року в Мінську, 7 жовтня та 13 листопада у Белграді, 26 січня 2018 року в Дубаї. Вони обговорюють шляхи реалізації Мінських угод і можливе введення миротворчої місії на Донбас. На останній зустрічі, за словами міністра закордонних справ Павла Клімкіна, не було досягнуто жодного результату.

У квітні 2018 року спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що в переговорах по лінії Суркова і Волкера "фіксується пауза". 23 серпня Пєсков повідомив, що "йде підготовка", але поки остаточної домовленості немає. У виданому 27 серпня інтерв'ю "Голосу Америки" Волкер зазначив, що Сурков поки не підтвердив доцільність наступної зустрічі.