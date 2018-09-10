У Москві після ліквідації Захарченка "засвітився" екс-ватажок "ЛНР" Плотницький (фото)

Раніше повідомлялося, що Ігор Плотницький після втечі з окупованого Луганська живе у Воронежі, де нібито веде бізнес.

Схожу на колишнього ватажка «ЛНР» Ігоря Плотницького людину помітили в московському ресторані «То да сё» на вулиці Смоленській, 3 вересня.

Читайте такожУкраїні Захарченко потрібен був живим, за нього заплатили б мільйони - Лою

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Сергій Білоус, що висвітлює події в окупованих районах Донбасу, опублікувавши відповідні фотографії.

«Знайома нещодавно в Москві побачила людину, що дуже була схожа на підписанта Мінських угод - Плотницького. Зробила фото крадькома. 3 вересня заклад "То да сё" на "Смоленській"», – йдеться в повідомленні.

Раніше журналіст, який співпрацює з російськими пропагандистськими ресурсами, Олександр Чаленко, повідомив, що Плотницький після втечі з окупованого Луганська живе у Воронежі, де нібито веде бізнес.