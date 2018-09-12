США підтримують Україну у праві мати автокефальну православну церкву - посол

Президент Порошенко прийняв посла США з особливих доручень з питань міжнародної релігійної свободи Браунбека.

Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть Україну у здобутті праві мати єдину Українську автокефальну православну церкву.

Про це йшлося на зустрічі президента України Петра Порошенка з послом США з особливих доручень з питань міжнародної релігійної свободи Семюелем Браунбеком, який перебуває в Україні з робочим візитом, повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко наголосив, що релігійна свобода є невід’ємною частиною нашої української ідентичності.

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«Ми пишаємося, що маємо достойний стан релігійної свободи в Україні, який гарантується Конституцією та законом про свободу совісті і релігійні організації, а також традиційно високий рівень толерантності, яка панує в українському суспільстві», - зазначив президент.

Він ознайомив посла з кроками, що здійснюються на шляху створення єдиної Української автокефальної православної церкви.

Порошенко подякував американській стороні за активну підтримку України у цьому процесі.

У свою чергу, посол Браунбек запевнив, що Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть Україну у боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності та у праві мати єдину Українську автокефальну православну церкву.

Як повідомляв УНІАН, у Стамбулі завершився великий архієрейський Собор. Українське питання на ньому було головним. Ієрархи були проінформовані про рішення патріарха Варфоломія щодо наміру дати Україні автокефалію і не висловлювали принципових заперечень. Тож, далі - остаточне ухвалення докуметів на Священному синоді. Ймовірно, це станеться вже у жовтні.

Зокрема, Архієрейський собор вирішив, що Константинополь може надавати автокефалію , яка про це просить, без згоди інших церков.

Президент України Петро Порошенко 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій заявив, що він та ієрархи Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха щодо надання Томосу на автокефалію православної церкви в Україні. 22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України.

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27 липня було оприлюднено послання вселенського патріарха Варфоломія, в якому він наголосив, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.

31 серпня у Стамбулі глава Російської православної церкви Кирил зустрівся зі вселенським патріархом Варфоломієм. За підсумками зустрічі глава РПЦ Кирилл заявив, що жодна православна церква не може ухвалювати рішення, які суперечать позиції іншої православної церкви. Предстоятель РПЦ визнав, що з часу останньої зустрічі з патріархом Варфоломієм «багато чого сталося в житті наших церков, і вся ситуація у світі дуже змінилася». Кирил охарактеризував діалог як «розмову між двома братами», і заявив, що було обговорено «всі проблеми, які стоять на порядку денному».

У свою чергу прес-секретар Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря з посиланням на грекомовне видання Оrthodoxia.info повідомив, що патріарх Варфоломій сповістив Кирила про ухвалення рішення проголосити Українську автокефальну церкву.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав інформацію про намір Вселенського патріарха визнати Українську автокефальну церкву «історичною новиною». Глава МЗС переконаний, що Україні буде обов'язково надано Томос про автокефалію.