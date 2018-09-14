У НАБУ пояснили, в чому підозрюють заступника голови СБУ Демчину (інфографіка)

В Бюро проаналізували офіційний дохід Демчини та його сім'ї та виявили невідповідність з витратами на купівлю активів.

Детективи Національного антикорупційного бюро України підготували повідомлення про підозру першому заступнику Голови Служби безпеки України Павлу Демчині у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.368-2 (незаконне збагачення) КК України через невідповідність офіційного доходу підозрюваного та його сім'ї із витратами на купівлю активів.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Так, слідство встановило, що з 26 квітня 2015 року по 31 грудня 2016 високопосадовець набув у спільну власність активи та здійснив витрати на суму щонайменше 6,4 млн грн. Йдеться, зокрема, про новий автомобілі Land Rover Range Rover Sport, MERCEDES-BENZ V250, земельні ділянки в передмісті Києва (0,1011 га та 0,1072 га відповідно), а також квартиру біля зазначених земельних ділянок.

При цьому, зазначається, офіційний дохід першого заступника керівника СБУ та членів його родини в період з 25 квітня 2015 по 31 грудня 2016 становив 2,6 млн грн, в тому числі з урахуванням продажу попередньо придбаного автомобіля JEEP GRAND CHEROKKE 4WD.

"Відтак, за версією слідства, високопосадовець СБУ в період з 26.04.2015 по 31.12.2016, не маючи попередньо отриманих доходів, які б дозволяли йому в подальшому заощадити грошові кошти для набуття активів у значному розмірі, придбав та забезпечив реєстрацію на членів своєї сім’ї активів на загальну суму щонайменше 3,76 млн грн, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами", - пояснили у НАБУ.

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Повідомляється, що під час розслідування детективи також проаналізували доходи та видатки високопосадовця СБУ за весь час його трудової діяльності, аби визначити, чи мав він та члени його родини можливості накопичити заощадження для придбання активів в подальшому.

Слідство встановило, що Демчина (він з 1994 року і дотепер проходить службу в СБУ) з 01 січня 1999 по 25 квітня 2015 отримав разом із особою, з якою має спільний з 2011 року побут, сукупний дохід близько 2,8 млн грн. Натомість витрати у цей же період становили щонайменше 4,83 млн грн, з яких 4,1 млн грн витрачено на придбання рухомого майна. Йдеться, зокрема, про нові автомобілі Toyota Venza, Toyota Siena, Porche Cayenne, TOYOTA HIGHLANDER, JEEP GRAND CHEROKKE 4WD, Volkswagen Multivan та MAZDA CX-5 2,2 L Diesel 6AT, 4 WD.

"Відтак, станом на 26.04.2015 ні у вказаного високопосадовця СБУ, ні в особи, з якою вони проживали однією сім’єю з сумісними малолітніми дітьми, не було офіційних доходів, які б дозволили їм заощадити грошові кошти для подальшого набуття активів у значному розмірі", - зазначили у Нацбюро.

Разом з тим, у НАБУ підтвердили, що зазначені факти виклали у текст про підозру Павлу Демчині 7 вересня 2018 року та направили на погодження прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Служби безпеки України Павло Демчина направив до Генеральної прокуратури заяву про вчинення кримінальних правопорушень співробітником Національного антикорупційного бюро, який склав щодо нього підозру у незаконному збагаченні та направив на погодження у САП.

У СБУ заявили, що майно, у незаконному збагаченні якого підозрюють Демчину, не належить високопосадовцю СБУ, про що вказується у рішенні одного із судів Рівненської області.

Також перший заступник голови СБУ Демчина став фігурантом скандалу щодо невідповідності задекларованого ним майна та доходів умовам реального життя на початку березня 2017 року.

Деякі ЗМІ інформували, згідно з декларацією за 2015 рік, Демчина проживає у відомчому гуртожитку СБУ, не має власного житла, автомобіля чи заощаджень. При цьому його цивільна дружина, яка є матір’ю його трьох дітей, є власницею елітних автомобілів та мешкає у розкішному заміському маєтку.

10 березня 2017 року у НАБУ поінформували, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження «за фактом незаконного збагачення першого заступника голови Служби безпеки України (ст. 368-2 Кримінального кодексу України)». Підставою для цього стали матеріали журналістських розслідувань.

У травні 2017 року голова СБУ Василь Грицак заявив, що, згідно із законодавством, декларації співробітників спецслужби заборонено оприлюднювати.