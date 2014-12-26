На Житомирщину прибули близько тисячі ромів зі сходу - ОДА

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Згідно повідомлення, 25 грудня у Житомирі провели засідання круглого столу в рамках проекту «Правова та інформаційна підтримка ромів Житомирщини».

Його учасники обговорили особливості надання допомоги та підтримки ромським переселенцям із зони АТО, які прибули до Житомирської області.

Як зазначила на засіданні круглого столу голова правління громадської організації «Національно-культурне товариство ромів «Романо Кхам», волонтер робочої групи з надання безоплатної первинної правової допомоги учасникам АТО Людмила Коберник, наразі 10% населення ромів України стали вимушеними переселенцями.

Читайте такожУ Слов'янську знову влаштували ромський погромЗа її словами, на території Житомирської області проживає більше 3 тисяч осіб ромської національності. Найбільше їх у Коростенському, Новоград-Волинському та Житомирському районах, а також у Житомирі. Більшість ромів має вік 35-50 років.

«На сьогодні до Житомирщини прибуло більше 1000 ромів зі сходу держави, які потребують соціального захисту та підтримки», - наголосила Коберник.

Юрист проекту «Правова та інформаційна підтримка ромів Житомирщини» Володимир Ткачук зазначив, що роми-переселенці найчастіше в правовому полі потребують допомоги у відновленні документів, які посвідчують особу, та оформленні соціальної допомоги.

Читайте також10% населення ромів в Україні стали вимушеними переселенцями з ДонбасуЯк розказав УНІАН заступник директора департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Василь Павлюк, загалом на території Житомирської області області станом на 24 грудня перебуває понад 6 тисяч переселенців з Луганської та Донецької областей та з Криму.

"В області створена база резервного житла для вимушено переміщених громадян, але більшість хочуть проживати лише в обласному центрі, в якому ці резерви вже закінчилися",- додав він.

За даними Житомирської ОДА, станом на 24 грудня в область для виплати соціальної допомоги вимушено переміщеним особам надійшло 7 млн. грн. Вже виплачено матеріальну допомогу 5 тис. 448 особам, тобто майже всім переселенцям, що приїхали до Житомирщини. В ОДА запевняють, що усі вони отримали допомогу на оплату за проживання.