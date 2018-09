Порошенко розповів про "голубів миру із тінню двоголового орла"

Порошенко також сказав, що "всю країну обтикано білбордами із закликом до «компромісу» з агресором".

Президент Петро Порошенко наголошує, що питання забезпечення миру має враховувати інтереси України та не є предметом для компромісів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді зі Щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

"Ми переконуємо увесь світ, що будь-які поступки Кремлю без відновлення територіальної цілісності України – це поразка міжнародного права і свободи, це програш демократичної Європи і перемога авторитарної "Азіопи". А тим часом у нас самих всю країну обтикано білбордами із закликом до «компромісу» з агресором. Ледве не кожний стовп обсіли голуби миру… Тільки тінь від них, від цих голубів, неначе від двоголового (орла - УНІАН). І хай вас не вводить в оману заспокійливе воркотання, бо у дзьобах у цих горлиць – насіння миру на російських умовах", - наголосив президент.

"Мир" – це красива й приваблива обгортка, в яку можна покласти все, що завгодно. Тож ми маємо бути пильними. Не забуваймо, що ворог прийшов сюди не по Крим, і ворог прийшов сюди не по Донбас, а ворог прийшов по всю Україну. І без України імперія не є можливою. То де будемо проводити межу так званого компромісу, по Донцю, по Дніпру, чи може, по Збручу?" - заявив Порошенко.

"Прагнення до справжнього миру на основі українського інтересу, в боротьбі за нього, питання суверенітету, територіальної цілісності України та нашого цивілізаційного вибору не є, і, я наголошую, не будуть предметом компромісу. Бо інакше або нас не буде, або ми будемо вже не ми, або тут будуть стояти воїни іншої держави", - наголосив Порошенко.

За словами президента, в питаннях же, які не є питаннями "to be or not to be" - бути чи не бути - Україна готова до дипломатичної гнучкості, бо легкої і простої дороги до миру нема, особливо у протистоянні з ворогом, чий військовий потенціал значно більший.

"Ще раз наголошую, що і "фітіль" війни, і "ключі від миру" знаходяться не в Києві, не у Брюсселі, і не у Вашингтоні, вони знаходяться у Москві. Але мир нам принесе не умиротворення агресора… І не згода на умови Росії. До справжнього і справедливого миру нас призведуть лише зміцнення обороноздатності нашої країни, посилення нашої армії, укріплення дипломатичного корпусу і збільшення єдності всередині країни. Забезпечення миру і перемоги має як міцний фронт, так і надійний тил, єдність і згуртованість суспільства у боротьбі з ворогом, і посилити таку єдність має створення єдиної помісної православної української церкви", - наголосив Порошенко.