Порошенко розповів про ризик послаблення санкцій проти Росії

Президент додав, що Росія витрачає значні зусилля на підтримку ліво- та праворадикальних рухів у Європі та втручається у вибори для того, аби досягти пом’якшення або зняття санкцій.

Президент України Петро Порошенко заявив, що російська влада намагатиметься послабити санкції проти себе у січні.

Про це він сказав під час щорічного послання до Верховної Ради, повідомляє "Новое время".

За словами Порошенка, те, що Росія так наполегливо бореться з санкціями, свідчить тільки про одне – вони діють.

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"Бо рубль падає навіть при зростанні цін на нафту. Бо російська влада змушена підвищити пенсійний вік. Бо вона пішла на підвищення ПДВ. Це і є ціна агресії", - зазначив він.

Президент додав, що Росія витрачає значні зусилля на підтримку ліво- та праворадикальних рухів у Європі та втручається у вибори для того, аби досягти пом’якшення або зняття санкцій.

Порошенко також пообіцяв не допустити скасування санкцій проти Росії.