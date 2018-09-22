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За допомогою пропаганди і дезінформації Росія вже зараз втручається у вибори - Порошенко

19:15, 22 вересня 2018
Політика
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За словами Порошенка, Росія активно втручатиметься у вибори \ УНИАН

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Про це Порошенко заявив у інтерв'ю в Rheinische Post. За його словами, Росія активно втручатиметься у вибори.

"Вона вже зараз це робить за допомогою пропаганди та дезінформації. Щодня", - зазначив Порошенко.

Він також додав, що війна на Донбасі забирає життя і приносить руйнацію.

"Але інформаційна війна настільки ж небезпечна, оскільки має на меті розкол моєї держави", - вважає глава держави.

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Теги: #Росія#вибори#Петро Порошенко