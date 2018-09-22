За допомогою пропаганди і дезінформації Росія вже зараз втручається у вибори - Порошенко
19:15, 22 вересня 2018Політика
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Він також додав, що війна на Донбасі забирає життя і приносить руйнацію.
За словами Порошенка, Росія активно втручатиметься у вибори \ УНИАН
Президент Петро Порошенко наголосив, що Російська Федерація за допомогою пропаганди та дезінформації вже зараз втручається у вибори.
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Про це Порошенко заявив у інтерв'ю в Rheinische Post. За його словами, Росія активно втручатиметься у вибори.
"Вона вже зараз це робить за допомогою пропаганди та дезінформації. Щодня", - зазначив Порошенко.
Він також додав, що війна на Донбасі забирає життя і приносить руйнацію.
"Але інформаційна війна настільки ж небезпечна, оскільки має на меті розкол моєї держави", - вважає глава держави.
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