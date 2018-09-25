ГПУ призупинила збір даних з телефону Седлецької на вимогу ЄСПЛ

Також Генпрокуратура призупинила одержання інформації з телефону журналістки Христини Бердинських.

Генеральна прокуратура України зупинила процедуру отримання інформації з телефону головного редактора програми «Схеми» Наталки Седлецької з огляду на ухвалений Європейським судом з прав людини тимчасовий захід, яким українські органи влади було зобов'язано утриматися від доступу до будь-яких даних з телефону журналістки.

Про це речник Генпрокуратури Андрій Лисенко повідомив у Facebook.

Він повідомив, що уповноважений у справах Європейського суду з прав людини передав ГПУ листа, яким повідомлено про застосування у справі «Седлецька проти України» тимчасового заходу в інтересах сторін та для здійснення належного провадження у справі.

"Згідно із зазначеним листом, з 18 вересня 2018 р. органи державної влади України зобов’язано утриматися від доступу до будь-яких відомостей, зазначених у рішенні Печерського районного суду міста Києва від 27 серпня 2018 року стосовно Седлецької Н.Ю.", - йдеться у повідомленні.

"Із огляду на те, що зазначений захід застосовано Європейським судом з прав людини на період з 18 вересня до 18 жовтня 2018 року, Генеральною прокуратурою України зупинено процедуру отримання інформації щодо геолокації мобільного телефону, що належить Седлецькій Н.Ю. Крім того, аналогічні заходи вжито і щодо одержання такої інформації стосовно (журналістки видання «Новое время») Бердинських Х.", - повідомив Лисенко.

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При цьому, сказано, що зазначене рішення ЄСПЛ не є остаточним у справі «Седлецька проти України» та винесено в порядку правила 39 регламенту суду.

"Генеральною прокуратурою України надаватиметься вичерпна інформація, необхідна суду для ухвалення об’єктивного рішення у зазначеній вище справі", - запевнив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня стало відомо, що Печерський райсуд Києва дозволив Генпрокуратурі доступ до СМС- та ММС-повідомлень, вхідних/вихідних з'єднань і геолокації мобільного телефона головного редактора програми розслідувань "Схеми" (проект Радіо Свобода) Седлецької за період з 19 липня 2016 року по 16 листопада 2017 року. Доступ було надано у зв'язку з розслідуванням справи про можливе розголошення державної таємниці - даних досудового слідства директором НАБУ Артемом Ситником.

5 вересня 2018 року журналістка видання «Новое время» Христина Бердинських у Facebook також повідомила, що суд надав ГПУ дозвіл перевірити дані з її телефону за 1,5 роки. За її словами, рішення суду щодо зняття інформації з її телефону аналогічне тому, яке є стосовно Седлецької.

18 вересня Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу Седлецької на ухвалу Печерського суду. Суд дозволив Генпрокуратурі отримати доступ до меншого обсягу даних з телефону Седлецької, але за той самий період, щодо відомостей про місцезнаходження телефону журналістки на вулицях поблизу будівлі НАБУ за адресою: вул. Василя Сурикова, 3.

18 вересня ЄСПЛ зобов'язав владу України утриматися від доступу до будь-яких даних з телефону Седлецької.