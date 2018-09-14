Порошенко пропонує Седлецькій і іншим журналістам зустрітися з Луценком і "зняти всі питання"

Президент заявив, що впродовж усієї своєї президентської каденції захищає свободу слова.

Президент України Петро Порошенко пропонує головному редактору програми журналістських розслідувань "Схеми: корупція в деталях" Наталії Седлецькій і іншим журналістам зустрітися з генеральним прокурором Юрієм Луценком і "зняти" усі питання стосовно ухвали суду, якою слідчому Генпрокуратури було надано доступ до даних з її мобільного телефону за 1,5 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав журналістам, виступаючи на конференції.

Зокрема, журналісти його запитали про дії генерального прокурора Юрія Луценка і про позбавлення права журналістів на захист джерел інформації.

"Я, як президент, і як громадянин, чотири з половиною роки моєї президентської каденції робив усе, щоби захистити свободу слова", - наголосив Порошенко.

"Позиція друга... Я не застосував воєнний стан спеціально для того, щоб не обмежувати свободу преси і свободу журналістів", - заявив Порошенко.

Він наголосив, що "журналісти мають знати правду".

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У цьому зв'язку президент зазначив, що Наталія Седлецька разом з іншими журналістами можуть зустрітися з Генпрокурором Юрієм Луценком і спробувати вирішити всі питання.

"Було б дуже добре, якби вони прийшли до генерального прокурора і зняли би всі питання. Я впевнений, що ця можливість існує", - заявив Порошенко.

"Але це не виключає інші заходи захисту журналістів", - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня стало відомо, що Печерський райсуд Києва дозволив Генпрокуратурі доступ до СМС- та ММС-повідомлень, вхідних\вихідних з'єднань і геолокації мобільного телефона головного редактора програми розслідувань "Схеми" (проект Радіо Свобода) Седлецької за період з 19 липня 2016 року по 16 листопада 2017 року. Доступ було надано у зв'язку з розслідуванням справи про можливе розголошення державної таємниці - даних досудового слідства директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником.

У грудні 2017 року Седлецьку викликали на багатогодинний допит до Генпрокуратури у справі стосовно керівника НАБУ. На допиті вона послалася на пряму норму Кримінального процесуального кодексу, згідно з якою журналістів не можуть допитувати як свідків про відомості, які містять конфіденційну інформацію професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства або джерела інформації.

5 вересня 2018 року журналістка видання "Новое время" Христина Бердинських у Facebook також повідомила, що суд надав ГПУ дозвіл перевірити дані з її телефону за 1,5 роки. За її словами, рішення суду щодо зняття інформації з її телефону аналогічне тому, яке є стосовно Седлецької.

5 вересня народний депутат Олексій Рябчин заявив, що генпрокурор Юрій Луценко обмежив запит інформації від мобільного оператора стосовно Седлецької тільки геолокацією.