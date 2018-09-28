У Лаврова відреагували на "фекальний" інцидент біля російського торгпредства в Києві (фото)

У відомстві стверджують, що невідомі особи кинули на територію установи димові шашки, залишили на огорожі написи образливого змісту, завдали істотної шкоди припаркованому поруч автотранспорту російських дипломатів.

До Міністерства закордонних справ Російської Федерації викликано радника-посланника посольства України в Росії у зв'язку з інцидентом напередодні біля російського торгпредства в Києві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі російського зовнішньополітичного відомства.

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«Невідомі особи кинули на територію установи димові шашки, залишили на огорожі написи образливого змісту, завдали істотної шкоди припаркованому поруч автотранспорту російських дипломатів: прокололи шини, відірвали державні реєстраційні знаки, облили фарбою та нечистотами чотири автомобілі, серед яких була і офіційна автомашина Тимчасового повіреного у справах Росії в Україні. Вся ця мерзенна акція супроводжувалася нецензурною лайкою і образами на адресу Росії та її керівництва. Завдяки щасливому випадку ніхто з дипломатів не постраждав», - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цією провокацією 28 вересня до МЗС Росії було викликано радника-посланника посольства України в Москві, якому було вручено ноту протесту.

Зазначається, що напад було скоєно за повного потурання представників українських правоохоронних органів.

Заявляється, що такі дії є грубим порушенням Україною положень Віденської конвенції про дипломатичні відносини 1961 р.