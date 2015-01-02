Про Новий рік відтепер сповіщатимуть дзвони Михайлівського собору

Про це президент Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"З великим задоволенням започатковую нову традицію – відтепер Новий рік на всю Україну завжди сповіщатимуть дзвони Михайлівського Золотоверхого, монахи якого заслужили на таку честь", - написав Порошенко.

За його словами, Михайлівський собор було обрано для оповіщення про Новий рік через те, що саме в ньому звучали дзвони, які закликали людей збиратися на Михайлівській площі для захисту студентів, які вийшли на акції протесту наприкінці листопада 2013 року.

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Як повідомляв УНІАН, 30 листопада 2013 року після розгону Майдану побиті бійцями спецпідрозділу «Беркут» студенти знайшли притулок за стінами Михайлівського золотоверхого собору. Тоді монахи забили у дзвони, щоб попередити киян про небезпеку.

Також монахи Михайлівського золотоверхого собору надавали притулок мітингувальникам під час Євромайдану.