Пропагандисти Путіна поскаржились на українців: образили гімном - Порошенко (відео)

За словами президента, російських журналістів образив гімн України.

Президент Петро Порошенко розповів, як у Страбурзі російських журналістів образило виконання українською делегацією національного гімну.

Про це він сказав 11 жовтня, виступаючи перед військовими у Старокостянтинові Хмельницької області, де глава держави інспектує військові навчання "Чисте небо – 2018", передає "Українська правда".

Читайте також"Очі налилися кров'ю": пропагандистка Путіна влаштувала істерику на росТБ через тролінг української делегації в ПАРЄ (відео)

"Приємно, що за 4 роки ми сформували іншу країну й іншу армію, яка по-іншому співає гімн" - сказав президент, говорячи про наближення свята Дня захисника України.

"Ми це побачили в Страсбурзі, коли ПАРЄ продовжила санкції проти РФ. Єдиною відповіддю на провокаційні запитання фейкового каналу був український гімн, який заспівали наші депутати. "Журналісти" Росії сказали, що ми їх своїм гімном образили. Це правильне сприйняття нашого гімну та правильна реакція для країни-агресора", - заявив Порошенко.

Як повідомлялось, Парламентська асамблея Ради Європи 9 жовтня відмовилася змінювати санкційні правила для Росії та відклала вирішення цього питання на наступний рік.

У кулуарах ПАРЄ журналістка телеканалу "Россия-1" намагалася взяти інтерв’ю у членів української делегації, а у відповідь почула гімн України.