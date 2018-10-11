Угорщина висунула звинувачення особисто проти Порошенка і викликала на килим посла України

Це брехня, що українська держава не має нічого спільного з "Миротворцем", заявив Сійярто.

Будапешт вважає, що за "кампанією ненависті" в Україні проти угорської держави стоїть особисто президент Петро Порошенко.

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За словами глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, Порошенко дав відмашку роздмухувати в Україні скандал з угорськими паспортами на Закарпатті, щоб підвищити свій рейтинг перед майбутніми виборами-2019.

Заяву Сійярто опублікувала сьогодні прес-служба угорського уряду, передає Главред. "Це брехня, що українська держава не має нічого спільного з сайтом, на якому перераховані підозрювані з українсько-угорським громадянством (мова йде про "Миротворця" – ред.)", – цитує прес-служба Сійярто.

В якості аргументу для свого твердження він навів той факт, що в переліку перераховані особисті дані, які неможливо знайти у відкритих джерелах – а лише отримати від урядових джерел або спецслужб.

"Крім того, один з директорів НВО, який керував екстремістським сайтом, працював в українській спецслужбі", – уточнив Сійярто.

Нагадаємо, сайт "Миротворець" оприлюднив список з більш ніж 300 прізвищ під заголовком "Вони присягнули на вірність Угорщині, перебуваючи на держслужбі та в органах місцевої влади України". До нього увійшли депутати і чиновники Закарпатської області, які, за їхніми даними, отримали друге громадянство, крім українського.

Раніше і сам Петер Сійярто потрапив в базу даних сайту "Миротворець" через підтримку українською державою "антиугорських нападів".

При цьому МЗС Угорщини вже викликало на килим посла України в Будапешті. "Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України в Будапешті після того, як "антиугорська політика України досягла нового рівня", - цитує The Hungary Today держсекретаря угорського МЗС Левенте Мадяра.

Приводом як раз послужила публікація на "Миротворці", а також заява в Раді, що українців з подвійним громадянством необхідно депортувати.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня українські ЗМІ опублікували відео, на якому співробітники консульства Угорщини в місті Берегово Закарпатської області України видають місцевим жителям якісь документи. Перед їх отриманням українці приносили клятву на тлі угорського прапора.

4 жовтня стало відомо про те, що МЗС України оголосило консула Угорщини в Берегові персоною нон-грата.

Пізніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив про те, що офіційний Будапешт ухвалив рішення про висилку українського консула у відповідь на аналогічний крок Києва.