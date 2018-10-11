Порошенко заявив, що звернення до Вселенського патріарха щодо автокефалії підтримала група єпископів УПЦ МП

За словами президента, вони витримали тиск, шантаж, погрози і залякування, але звернулись зі своїми підписами до Вселенського патріарха.

Звернення до Вселенського патріарха з проханням надати автокефалію Українській православній церкві підтримала і група єпископів УПЦ Московського Патріархату.

Про це президент України Петро Порошенко заявив у зв’язку із рішенням Синоду Вселенського патріархату.

"Сьогодні я вже можу сказати, що звернення до Вселенського патріарха з проханням надати автокефалію підтримала і група єпископів УПЦ Московського патріархату. Вони витримали тиск, шантаж, погрози і залякування, але звернулись зі своїми підписами до Вселенського патріарха. І це варте визнання", - зазначив глава держави.

"Дякую Патріарху Філарету і усім ієрархам УПЦ Київського патріархату, Митрополиту Макарію та єпископам УАПЦ за виявлений дух єдності і за одностайне звернення до Вселенського патріарха. Вітаю обох предстоятелів із тим, що з них сьогодні нарешті знято усі московські звинувачення. Владик визнано канонічними єпископами", - підкреслив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент Петро Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні та просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента, яке 22 квітня було прийнято до розгляду синодом Вселенського патріархату.

3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат ухвалив рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.

9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Константинопольського патріархату, на якому можуть затвердити Томос щодо автокефалії української православної церкви.

Сьогодні, 11 жовтня, за результатами засідання синоду було оприлюднено рішення, у якому зазначається, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет прогнозує проведення найближчим часом об’єднавчого собору для отримання Томосу про автокефалію української православної церкви.