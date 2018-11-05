ЄС про вбивство Гандзюк: потрібні відчутні кроки для захисту активістів в Україні

А також в ЄС нагадують про необхідність запобігання подібним атакам.

В Єврокомісії наголошують на необхідності для Києва подвоїти зусилля для розслідування нападу на радницю мера Херсона, активістку Катерину Гандзюк, а також нагадують про необхідність запобігання подібним атакам.

Про це заявив представник Єврокомісії на щоденному брифінгу у Брюсселі, пише Європейська правда.

"Ми очікуємо, що українська влада подвоїть зусилля для швидкого і ретельного розслідування цього злочину і притягнення винних до відповідальності" - заявив він.

"Більш того потрібні відчутні кроки для запобігання атакам проти активістів громадянського суспільства і журналістів-розслідувачів в Україні. Громадянське суспільство є ключовим для будь-якої демократії і вкрай важливо, щоб воно перебувало під захистом, зокрема, в Україні" - наголосив представник Єврокомісії.

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Про смерть радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк, яку 31 липня облили сірчаною кислотою, стало відомо у неділю вдень.

31 липня Катерину Гандзюк у Херсоні облили концентрованою сірчаною кислотою.

У неї були опіки 40% шкіри і сильне пошкодження очей. Станом на 21 вересня повідомлялося, що Гандзюк перенесла 11 операцій. Вона перебувала в реанімації в Києві.

Правову кваліфікацію справи під тиском громадськості й резонансу справи змінювали кілька разів: "хуліганство", потім "умисні тяжкі тілесні ушкодження", згодом "замах на вбивство" (15 стаття ККУ стосується замаху на злочин, 115 стаття – умисного вбивства).

Крім того, слідчий у справі Гандзюк погодився розглядати цей інцидент як спробу замовного вбивства.

3 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко після спілкування з Гандзюк заявив, що розслідування справи передадуть Службі безпеки України.

20 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що загалом поліцією затримано 5 осіб, які "підозрюються слідством в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство" Гандзюк.

Також 20 серпня у Херсоні суд арештував на 2 місяці без права внесення застави підозрюваного в нападі на активістку Катерину Гандзюк Віктора Горбунова (слідство каже, що він купив кислоту)

Раніше – 6 серпня - Херсонський міський суд ухвалив узяти під варту підозрюваного Миколу Новікова.

26 вересня Гандзюк опублікувала відеозвернення до української влади та звичайних українців з лікарняного ліжка.