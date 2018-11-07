Порошенко ввів кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону росіянами

Зміни передбачають, зокрема, позбавлення волі на строк до 3 років за перетин держкордону для завдання шкоди інтересам держави особою, якій заборонено в’їзд в Україну; військовими чи силовиками держави-агресора поза пунктами пропуску або в пунктах пропуску без відповідних документів або за документами, що містять недостовірні відомості.

Президент України Петро Порошенко підписав Закон про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконний перетин державного кордону, який передбачає кримінальну відповідальність для громадян країни-агресора за незаконний перетин держкордону України.

Про це повідомляється на сторінці законопроекту на сайті Верховної Ради України.

Так, зазначається, що документ був направлений на підпис президенту 25 жовтня 2018 року, а сьогодні, 7 листопада, "Повернуто з підписом від Президента".

Читайте такожПрикордонні проблеми України

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України (№7017).

Закон, зокрема, доповнює Кримінальний кодекс України статтею 332-2 «Незаконне перетинання державного кордону України».

Встановлюється, що перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в’їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або за документами, що містять недостовірні відомості, карається позбавленням волі на строк до 3 років.

Ті самі дії, вчинені повторно або групою осіб, караються позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Вчинення цих дій у поєднанні з насильством або із застосуванням зброї каратиметься позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.