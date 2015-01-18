В ОБСЄ сказали, звідки обстріляли автобус під Волновахою

Про це йдеться у звіті спостережної місії ОБСЄ.

"Спостерігачі провели комплексне обстеження території, де стався теракт, зосередивши увагу на п'яти воронках від вибухів снярядів. За оцінкою спостерігачів, усі воронки - наслідок вибуху снярядів ракет, випущених з північно-північно-східному напрямку", - зазначено у повідомленні.

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Заданий напрямок вказує на територію Донеччини, окуповану бойовиками, передає Українська правда.

Як відомо, 13 січня вдень під обстріл бойовиків біля села Бугас під Волновахою потрапила маршрутка. Загинули 12 людей.

Розслідування злочину перебуває на контролі Донецької обласної прокуратури, кваліфікується за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

У СММ ОБСЄ в четвер повідомили, що розслідуванням трагедії займатиметься робоча група у складі військових України та РФ, а також представника "ДНР".

15 січня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ провела аеророзвідкунад місцем розстрілу пасажирського автобуса під Волновахою Донецької області.