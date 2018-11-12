В ОБСЄ пояснили, чому не можуть моніторити ситуацію в анексованому Криму

В даний час спостерігачі СММ регулярно здійснюють патрулювання в Херсонській області.

Для того, щоб спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ могли працювати в анексованому Росією Криму, необхідний консенсус серед країн-учасниць організації.

Читайте такожПостійна рада ОБСЄ розгляне фейкові вибори на окупованому Донбасі – Порошенко

Про це йдеться у відповіді представника прес-підрозділу СММ ОБСЄ Драгани Ніколич-Соломон, повідомляє радіо Свобода. «У березні 2014 року 57 держав-учасниць ОБСЄ консенсусним рішенням схвалили мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. З березня 2014 роки мандат місії не змінювався. Будь-яка зміна положень мандата СMM вимагає консенсусного рішення всіх 57 держав-учасниць ОБСЄ, зокрема України і Росії. Однак щодо доступу СММ у Крим консенсус досягнутий не був», – пояснили в СММ ОБСЄ.

За словами представника місії, щодо мандата місії є інтерпретації з боку делегацій України, Канади, США й Росії з приводу географії діяльності місії, зокрема, щодо Кримського півострова.

«Поки відповідний консенсус не буде досягнутий, місія не зможе здійснювати моніторинг у Криму», – йдеться у відповіді.

Представник місії нагадала, що на даний момент спостерігачі СММ регулярно здійснюють патрулювання в Херсонській області, і з його ходом можна ознайомитися у звітах місії.

6 листопада за підсумками зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську представник України в гуманітарній підгрупі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що на зустрічі, зокрема, порушувалося питання щодо здійснення СММ ОБСЄ моніторингу в Криму. Українська сторона наполягає на тому, щоб спостерігачі ОБСЄ мали доступ до території анексованого півострова.