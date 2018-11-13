"Помилки України": В'ятрович назвав опору російської агресії на Донбасі

Володимир В'ятрович розповів про існування на Донбасі людей з радянською ідентичністю.

Незважаючи на те, що багато вихідців з Донбасу зіграли важливу роль в історії України, значна частина жителів Донбасу досі залишається носіями радянської ідентичності і саме на них спираються режими "ДНР" і "ЛНР", а також російська агресія.

Читайте такожВ'ятрович розповів, як Росія підштовхує Україну скасувати святкування 9 травня

Як пише в матеріалі на "Главреді" директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, так склалося в силу історичних причин, адже Донбас був індустріальним регіоном, якому багато уваги приділяла радянська влада.

Він підкреслює, що у жителів Донбасу не було часу для критичного переосмислення свого життя і всього того, що їх оточувало.

"І це дозволяло режиму нав'язувати цим людям якісь прості і однозначні відповіді. Тому Донбас став не просто острівцем homo soveticus, а, напевно, серцевиною, оскільки саме там експеримент зі створення радянської людини досяг найбільших успіхів", - пише він.

Директор Українського інституту національної пам'яті зазначив, що існуванням на Донбасі людей, яких можна назвати носіями радянської ідентичності, вже у незалежній Україні, після падіння комунізму, теж користувалися місцеві політики та олігархи.

"Їм був потрібен покірний місцевий електорат, і тому вони всіляко підтримували такий стан речей, старалися, щоб ця радянська ідентичність залишалася в регіоні. Помилкою України була неуважність до Донбасу. Помилкою було і те, що не приділялося достатньо уваги декомунізації цього регіону, починаючи з 1991 року. І це та помилка, яку ми повинні надолужити відразу після завершення війни на Донбасі", - додав В'ятрович.