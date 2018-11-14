Все за законом: релігієзнавець пояснив, як ділитимуть лаври і храми після створення помісної церкви

Експерт зазначив, що проблема навколо лавр і храмів "штучно створюється і підкидається в інформаційний простір, щоб мати потенційну конфліктну площину".

Після створення в Україні єдиної помісної церкви питання приналежності лавр, храмів та іншого церковного майна різних конфесій буде вирішуватися відповідно до законів України. Тема насильницького "переділу" церковного майна штучно нав'язується українському суспільству.

Таку думку висловив релігієзнавець Андрій Юраш, передає «Обозреватель». За його словами, "з лаврами буде діяти закон".

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"Є стаття 8 закону України "Про свободу совісті та релігійні організації". Згідно з цією статтею, кожна релігійна організація повинна самостійно підбирати підпорядкування того чи іншого центру в Україні або за її межами. Відповідно, кожна релігійна організація має права юридичної особи. Тобто, коли відбудеться визначення юрисдикційної приналежності кожної релігійної організації, буде це громада, монастир, церковна школа, єпархіальне управління тощо, ця ж юридична особа, яка визначилася зі своїм підпорядкуванням, буде вирішувати і нести відповідальність за майно, зокрема за пам'ятки", — пояснив Юраш.

"Якщо якийсь храм є пам'яткою архітектури, і він у користуванні, у власності або в оренді будь-якої релігійної організації, то вона і надалі про нього піклуватиметься — або в структурі нової церкви, якщо вирішить до неї приєднатися, або в структурі Московського патріархату, якщо більшість членів цієї релігійної організації захочуть залишитися у Московському патріархаті", — додав експерт.

Релігієзнавець також зазначив, що проблема навколо лавр і храмів "штучно створюється і підкидається в інформаційний простір, щоб мати потенційну конфліктну площину".